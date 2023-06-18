В Узловском районе пьяный водитель без прав устроил ДТП, в котором пострадали пять человек Фото: соцсети

В Узловском районе на 3-м километре «Обход через село Супонь» утром 17 июня произошло ДТП. Там примерно в 7:40 столкнулись Nissan и Chevrolet. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тульской области.

Так, не имеющий водительских прав 25-летний мужчина, управляя автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,6 мг/л) и управляя автомобилем Nisan Juke, поворачивал направо на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo, за рулем которого находился 45-летняя женщина.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля Chevrolet: 42-летняя, 58-летняя и 37-летняя женщины и 39-летний мужчина. Женщин госпитализировали в больницу с различными травами, а мужчине оказали медицинскую помощь на месте происшествия.