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НовостиПроисшествия18 июня 2023 9:00

Упавшее дерево на улице Оборонной в Туле повредило три автомобиля и линию электропередачи

Американский клен не был аварийным
Михаил КОРЕНЮГИН
Упавшее дерево на улице Оборонной в Туле повредило три автомобиля и линию электропередачи

Упавшее дерево на улице Оборонной в Туле повредило три автомобиля и линию электропередачи

Фото: материалы пресс-служб

17 июня в Туле на парковку, расположенную вдоль проезжей части, упало дерево, которое задело линию электропередачи и три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На месте происшествия работали служба спасателей, специалисты МКП "Тулагорсвет", АО «Тульские городские электрические сети» и МКУ «Сервисный центр города Тулы». Выяснилось, что упавшее дерево - американский клен, который не имел признаков аварийности.

Глава администрации Тулы поручил привлечь к устранению аварийной ситуации всех специалистов и необходимую технику и провести работы по распиловке и удалению дерева.

В результате происшествия люди не пострадали.