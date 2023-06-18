В Тульской области появится завод по регенерации машинных масел Фото: материалы пресс-служб

16 мая на XXVI Петербургском международном экономическом форуме Губернатор Тульской области заключили соглашение с ООО «РПМ Узловая» и ППК «Российский экологический оператор», которое Соглашение предусматривает создание завода по регенерации машинных масел с целью их повторного использования. Мощность производства составит 46 тысяч тонн в год.

По словам главы региона, завод будет построен в особой экономической зоне и обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой, а правительство области окажет кампании необходимое содействие в его реализации проекта.

Общая сумма инвестиций составит более 3,2 млрд рублей. Всего планируется создать 200 новых рабочих мест. Завершить реализацию проекта собираются до октября 2027 года.