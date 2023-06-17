18 июня на улице 9 Мая в Туле временно ограничат остановку и стоянку всех видов транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице 9 Мая временно запретят остановку и стоянку всех видов транспорта. Об сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в связи с проведением работ по опиловке деревьев ограничение будет действовать 18 июня с 9:00 до 14:00 на участке от улицы Макаренко до проспекта Ленина.

Также движение троллейбусов маршрута №5 будет осуществляться по измененной схеме:

- ул. Путейская- Красноармейский пр. - ул. Дм. Ульянова – ул. Болдина – ул. 9 Мая – пр. Ленина – ст. Южная;

- ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Дм. Ульянова – ул. Первомайская – пр. Ленина – ст. Южная;

- ул. Путейская- Красноармейский пр. – пл. 50 – й Армии.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.