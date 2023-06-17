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НовостиСпорт17 июня 2023 14:00

Тульские спортсмены завоевали золото первенства России по подводному спорту

Об этом сообщает министерство спорта по Тульской области
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульские спортсмены завоевали золото первенства России по подводному спорту

Тульские спортсмены завоевали золото первенства России по подводному спорту

Фото: материалы пресс-служб

С 13 по 17 июня в Саратовской области проходило первенство России по подводному спорту среди юниоров и юниорок 14–17 лет. Об этом сообщает министерство спорта по Тульской области.

Так, тульские спортсмены заняли первое место в смешанной эстафете 4x2 км В её составе выступили: Александр Данилин, Анастасия Машкина, Семён Хромов, Дарья Троицкая.

Также на дистанции 150 м плавание в классических ластах на выбывание Денис Шауберт завоевал золотую медаль. На дистанции 3 км в классических ластах бронзовая награда досталась Степу Гришину. А на дистанции 6 км в ластах марафонские заплывы вторым стал Семен Хромов.