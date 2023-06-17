Тульские спортсмены завоевали золото первенства России по подводному спорту Фото: материалы пресс-служб

С 13 по 17 июня в Саратовской области проходило первенство России по подводному спорту среди юниоров и юниорок 14–17 лет. Об этом сообщает министерство спорта по Тульской области.

Так, тульские спортсмены заняли первое место в смешанной эстафете 4x2 км В её составе выступили: Александр Данилин, Анастасия Машкина, Семён Хромов, Дарья Троицкая.

Также на дистанции 150 м плавание в классических ластах на выбывание Денис Шауберт завоевал золотую медаль. На дистанции 3 км в классических ластах бронзовая награда досталась Степу Гришину. А на дистанции 6 км в ластах марафонские заплывы вторым стал Семен Хромов.