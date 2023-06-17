Туляка оштрафовали на 300 тысяч рублей за публичные призывы к экстремизму Фото: соцсети

Мужчина, проживающий в Туле, признан виновным совершении преступления по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма) и (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

По информации telegram-канала «Тула Экстремизм», безработный и ранее судимый 48-летний подсудимый публично заявлял, что он нацист и расист, а также призывал к уничтожению отдельных национальностей.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей и запрету на администрирование сайтов на 3 года.