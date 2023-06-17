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НовостиОбщество17 июня 2023 8:00

17 июня за порядком в Туле проследит дежурный Александр Шаманаев

В выходные дни в городе организовано дежурство сотрудников администрации
Михаил КОРЕНЮГИН
17 июня за порядком в Туле проследит дежурный Александр Шаманаев

17 июня за порядком в Туле проследит дежурный Александр Шаманаев

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. Так, представители власти в дежурном режиме проследят за порядком и помогут тулякам в решении неотложных вопросов.

Сегодня, 17 июня, на посту дежурного значится Александр Шаманаев - начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.