В 2023 году на территории Тульской области произошло 12 ДТП с участием детей-водителей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшие 5 месяцев на территории Тульской области произошло 12 ДТП с участием детей-водителей, в которых пострадали 13 человек. В 11 случаях несовершеннолетние являлись велосипедистами, а в одном пострадавший ребенок был водителем мототранспорта. Причем 9 ДТП произошли по неосторожности самих детей.

В связи с этим 20 июня 2023 года тульская Госавтоинспекция проведет мероприятие по профилактике правонарушений со стороны несовершеннолетних водителей мототранспортных средств, велосипедов и средств индивидуальной мобильности.

Так, полицейские будут уделять особое внимание на пресечение совершения водителями транспортных средств нарушений правил проезда пешеходных переходов, недопущения детей в возрасте до 14 лет на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности по дорогам общего пользования.