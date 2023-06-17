Губернатор Алексей Дюмин встретился с Министром финансов РФ Антоном Силуановым Фото: материалы пресс-служб

16 июня на XXVI Петербургском международном экономическом форуме Губернатор Алексей Дюмин провел встречу с Министром финансов РФ Антоном Силуановым.

Глава региона поблагодарил Минфина за помощь во время пандемии и в переходный период после внедрения единого налогового счета, а также за реструктуризацию бюджетных кредитов, проводимую с 2020 года.

- Для Тульской области это порядка 9 млрд рублей, которые мы направляем на реализацию новых инвестиционных, региональных и национальных проектов и мероприятий, связанных с поддержкой отраслей экономики, – сказал Алексей Дюмин.

В целом наш регион активно участвует в реализации проектов, финансируемых за счет инфраструктурного меню. После изменения Налогового кодекса в части реализации института ЕНС привычная ритмичность поступления налогов изменена.