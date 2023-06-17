В Тульской области сотрудники полиции задержали сбытчика крупных партий наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В мае 2023 года сотрудники полиции по контролю за оборотом наркотиков по Тульской области задержали 27-летнего туляка, которые перевозил в своем автомобилем Mitsubishi 1,5 грамма мефедрона. Также в ходе обыска по месту проживания задержанного было обнаружено более 1 килограмма синтетического наркотика.

Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов установили причастность мужчины к незаконному сбыту наркотических средств на территориях Тульской, Ростовской, Ульяновской, Самарской, Волгоградской областей и Республики Башкортостан. По координатам, обнаруженным в его мобильном телефоне, полицейские обнаружили 8,1 килограмм гашиша, мефедрона и производного N-метилэфедрона.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.