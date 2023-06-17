В Зареченском округе Тулы установили 94 дополнительных светильника Фото: материалы пресс-служб

В Зареченском округе Тулы специалисты установили 94 дополнительных светильника, смонтировали 20 опор освещения и 6750 метров питающей линии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Так, работы прошли на 18 участках: - 3-й Плодородный проезд (от ул. Дружной до ул. Плодородной), - 2-й Плодородный проезд (от ул. Благодатной до ул. Плодородной), - 1-й Плодородный проезд (от ул. Благодатной до ул. Плодородной), - участок ул. Плодородной, - участок ул. Доброй, - 1-й Дружный проезд, - 6-й Культурный проезд (от ул. Доброй до ул. Дружной), - 7-й Культурный проезд (от ул. Доброй до ул. Дружной), - ул. Культурная (от ул. Доброй до ул. Дружной), - участок ул. Дружной, - участок Семейного бульвара, - 1-й Благодатный пр-д (от ул. Доброй до 2-го Плодородного проезда), - 2-й Благодатный пр-д, - 3-й Благодатный пр-д, - 4-й Благодатный пр-д, - 5-й Благодатный пр-д (от ул. Доброй до ул. Плодородной), - 5-й Благодатный пр-д (от 3-го Плодородного проезда до ул. Дивной), - участок ул. Дивной. Всего в 2023 году монтаж уличного освещения проведут на 85 объектах. Установят 1078 светильников, 332 опоры, смонтируют 43,1 км питающей линии. Сейчас работы выполнены на 70%. Что касается Северного Заречья, на данный момент там функционирует 237 фонарей. В следующем году работы по монтажу уличного освещения здесь продолжат. Планируют установить 14 опор, 200 светильников и смонтировать 1760 метров питающей линии.