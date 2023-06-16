Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и математике в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выпускникам Тульской области объявили результаты ЕГЭ по обязательным предметам - русскому языку и математике. Напомним, экзамены прошли 29 мая и 1 июня.

На ЕГЭ по русскому языку пришли 5 259 человек, из них 23 написали экзамен на 100 баллов.

Экзамен по математике сдавали 5520 выпускников. Базовый уровень написали 2 756 человек. В результате 953 школьника получили оценку «отлично».

Профильный уровень выбрали 2 464 выпускника, из них 100 баллов получил всего два человека.

Участники ЕГЭ, которые не смогли присутствовать на экзамене по уважительной причине, могут сдать русский язык 22 июня, а математику — 26 июня.

Также школьникам, не прошедшим экзамены по обязательным предметам или получившим неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному предмету, предоставляется право пересдать их в дополнительный период, а именно 6 и 12 сентября.