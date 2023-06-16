Губернатор Тульской области ответил на вопрос о будущем «Арсенала» после ухода главного спонсора Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин дал интервью изданию «Чемпионат», на котором ответил на вопрос о будущем «Арсенала» после ухода главного спонсора «Ростеха».

Глава региона отметил, что спонсор ушёл от тульского клуба из-за неудовлетворительных результатов и он полностью понимает позицию госкорпорация. Однако будущее у клуба определённо есть.

- Я работаю над тем, чтобы «Арсенал» продолжил выступление в Первой лиге. Основной вопрос — это финансовая составляющая. Пока рано о чём-то говорить, но я занимаюсь тем, чтобы у клуба всё было в порядке, - заявил Алексей Дюмин.

Напомним, 1 июня Чемезов открыто объявил о прекращении поддержки тульского «Арсенала». При этом глава «Ростеха» отметил, что команда оружейников вышла из РПЛ, а для корпорации важен бренд, и они хотят, чтобы их эмблему носили команды, которые играют в Премьер-лиги.