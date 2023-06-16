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НовостиПроисшествия16 июня 2023 13:37

В ДТП на улице Свердлова в Ефремове пострадали несовершеннолетний водитель и пассажир мопеда

Женщина-водитель автомобиля Lexus не предоставила преимущество в движении
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП на улице Свердлова в Ефремове пострадали несовершеннолетний водитель и пассажир мопеда

В ДТП на улице Свердлова в Ефремове пострадали несовершеннолетний водитель и пассажир мопеда

Фото: соцсети

В Ефремове на улице Свердлова утром 16 июня произошло ДТП. Там примерно в10:40 столкнулись автомобиль Lexus и мопед. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 32-летняя женщина, управляя автомобилем Lexus, не предоставила преимущество в движении ехавшему по главной дороге мопеду, за рулем которого находился 17-летний юноша.

В результате ДТП пострадали водитель и 27-летний пассажир мопеда. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.