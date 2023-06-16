В Туле ко Дню медработника открылся музей Центра медицины катастроф Фото: материалы пресс-служб

В 2018 году после реформы службы «скорой помощи» в Тульской области появилась единая структура - Центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи. Он оказывает экстренную помощь и контролирует все ее этапы — от получения вызова до доставки пациента в стационар.

Экспонаты нового ведомственного музея были бережно собраны по подстанциям медицинской помощи со всей Тульской области. На витринах - медицинские аппараты: кардиометры, дефибрилляторы (от 1980-х годов выпуска до современных), с помощью которых можно проследить историю оказания первой помощи в Тульской области за последние полвека. Также туляки могут увидеть, в каком оборудовании медики помогали больным во время пандемии коронавируса.

Экспозиция будет расширяться по мере поступления новой аппаратуры и приборов.