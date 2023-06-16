Поисковики обнаружили останки трех красноармейцев в Арсеньевском районе Тульской области Фото: соцсети

Во время раскопок на территории Арсеньевского района возле деревни Большие Голубочки поисковиками ТРПОО "ПО «Штурм» было обнаружено неучтенное воинское захоронение бойцов Красной армии, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками не позднее 16 мая 1942-го года.

Во время раскопок удалось извлечь останки троих бойцов. Однако каких-либо предметов, которые могли бы помочь установить личности красноармейцев, не обнаружено.

Поисковики продолжают работы по обнаружению других останков.