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НовостиОбщество16 июня 2023 12:14

Поисковики обнаружили останки трех красноармейцев в Арсеньевском районе Тульской области

Об этом сообщил командир тульского поискового отряда «Штурм»
Игорь КОПЫТОВ
Поисковики обнаружили останки трех красноармейцев в Арсеньевском районе Тульской области

Поисковики обнаружили останки трех красноармейцев в Арсеньевском районе Тульской области

Фото: соцсети

Во время раскопок на территории Арсеньевского района возле деревни Большие Голубочки поисковиками ТРПОО "ПО «Штурм» было обнаружено неучтенное воинское захоронение бойцов Красной армии, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками не позднее 16 мая 1942-го года.

Во время раскопок удалось извлечь останки троих бойцов. Однако каких-либо предметов, которые могли бы помочь установить личности красноармейцев, не обнаружено.

Поисковики продолжают работы по обнаружению других останков.