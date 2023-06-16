В Новомосковске сотрудники полиции задержали серийного похитителя велосипедов Фото: материалы пресс-служб

На протяжении последних месяцев на территории Новомосковска и Донского было совершено более 10 краж велосипедов, владельцы которых оставляли их без присмотра на улице или в подъездах.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый и безработный 34-летний житель Московской области, который посл задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуются уголовные дела. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства преступной деятельности задержанного, а также его возможную причастность к совершению подобных преступлений.