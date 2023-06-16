В Тульской области выявили больше 8 тысяч нарушений скоростного режима с помощью мобильного комплекса Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области в качестве средства измерения и предназначен для обеспечения контроля за дорожным движением в течение ограниченного промежутка времени и размещается на борту транспортных средств утвержден мобильный комплекс «Кордон.Про».

Так, фотофиксатор автоматически измеряет радиолокационным способом свою собственную скорость и скорости транспортных средств в зоне контроля, а также распознаются их номерные знаки. При этом, предупреждение водителей о фиксации нарушений ПДД мобильным комплексом не предусмотрено.

С начала 2023 года мобильный комплекс выявил свыше 8 тысяч нарушений скоростного режима. Кроме того, количество контролируемых им тульских дорог выросло с одной до четырех.