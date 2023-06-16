С 16 по 18 июня под Алексином ограничат стоянку и остановку всех видов транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 16 по 18 июня 2023 года, в целях реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в период проведения массового мероприятия на территории Алексинского района Тульской области, Госавтоинспекция реализуют комплекс дополнительных мер, в том числе направленных на предупреждение нарушений ПДД нетрезвыми водителями.

Так, на 8 километре автодорог "Алексин-Егнышевка-Ламоново", "Хатманово-Сотино-Мясоедово" на непосредственно прилегающей к месту проведения мероприятий, временно ограничат остановку и стоянку всех видов транспорта.

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на то, что лучше отказаться от использования личных автомобилей из-за ограниченного числа парковочных мест и добираться до места проведения мероприятия организованными группами.