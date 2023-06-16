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НовостиПроисшествия16 июня 2023 9:54

В ДТП с «КамАЗом» в Щекинском районе пострадала женщина-водитель автомобиля Toyota

Автоледи не уступила дорогу пользующемуся преимуществом грузовому транспорту
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП с «КамАЗом» в Щекинском районе пострадала женщина-водитель автомобиля Toyota

В ДТП с «КамАЗом» в Щекинском районе пострадала женщина-водитель автомобиля Toyota

Фото: материалы пресс-служб

В Щекинском районе Тульской области на 1-ом километре автодороги «Щекино-Водозабор» днем 15 июня произошло ДТП. Там примерно в 13:45 столкнулись Toyota и «КАМАЗ». Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 39-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota RAV4, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступила дорогу пользующемуся преимущественным правом движения и совершила столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ 391106», за рулем которого находился 41-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал женщина-водитель легкового автомобиля. Её оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.