В Туле 24-летний рабочий супермаркета украл мобильный телефон замдиректора Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле с заявлением обратился заместитель директора крупного сетевого супермаркета. Путем свободного доступа из складского помещения торгового центра совершена кража оставленного без присмотра мобильного телефона.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 24-летний рабочий супермаркета, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент проводится процессуальная проверка. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.