Администрацию Одоевского района Тульской области обязали оградить заброшенные дома в поселке Фото: материалы пресс-служб

В ходе проверки документации было установлено, что в собственности муниципального образования Одоевский район находятся нежилые здания дом № 42 по ул. Советской, дом № 11а по ул. Л. Толстого, объект незавершенного строительства в районе дома № 114 по ул. 50 лет Октября.

При этом, доступ к заброшкам и недострою свободный, двери не закрыты, остекление отсутствует. Это создает угрозу жизни и здоровью окружающих, на территорию могут проникать дети и травмироваться.

По результатам проверки 15 июня главе администрации муниципального образования Одоевский район внесено представление с требованием ограничить свободный доступ на указанные объекты. Устранение нарушения находится на контроле местной прокуратуры.