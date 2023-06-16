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НовостиОбщество16 июня 2023 8:22

В Чернском районе Тульской области приведут в порядок сельскую дорогу

В сложившуюся ситуацию вмешалась региональная прокуратура
Игорь КОПЫТОВ
В Чернском районе Тульской области приведут в порядок сельскую дорогу

В Чернском районе Тульской области приведут в порядок сельскую дорогу

Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Чернского района провела проверку исполнения администрацией муниципального образования Тургеневское Чернского района законодательства о безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

Установлено, что местная администрация своевременно не проводила текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования, ведущей от федеральной трассы М-2 «Крым» до села Кудиново. Как результат, это привело к образованию дефекта дорожного покрытия в виде провалов и выбоин, затрудняющих проезд и создающих аварийно опасные ситуации.

Надзорное ведомство района теперь принимает комплекс мер прокурорского реагирования по данному факту. Дорогу в ближайшее время отремонтируют.