В Чернском районе Тульской области приведут в порядок сельскую дорогу Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Чернского района провела проверку исполнения администрацией муниципального образования Тургеневское Чернского района законодательства о безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

Установлено, что местная администрация своевременно не проводила текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования, ведущей от федеральной трассы М-2 «Крым» до села Кудиново. Как результат, это привело к образованию дефекта дорожного покрытия в виде провалов и выбоин, затрудняющих проезд и создающих аварийно опасные ситуации.

Надзорное ведомство района теперь принимает комплекс мер прокурорского реагирования по данному факту. Дорогу в ближайшее время отремонтируют.