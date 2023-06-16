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НовостиОбщество16 июня 2023 8:00

В Заокском районе Тульской области после вмешательства прокуратуры уберут гигантскую свалку

Надзорное ведомство провело проверку по факту публикации в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
В Заокском районе Тульской области после вмешательства прокуратуры уберут гигантскую свалку

В Заокском районе Тульской области после вмешательства прокуратуры уберут гигантскую свалку

Фото: материалы пресс-служб

В ходе прокурорской поверки в районе контейнерной площадки по ул. Комсомольской поселка Ланьшинский Заокского района была обнаружена несанкционированная свалка пищевых, строительных и твердых бытовых отходов, а также элементов мебели.

С целью устранения нарушений права местных жителей на проживание в благоприятной экологической обстановки прокуратура района внесла главе администрации муниципального образования Страховское Заокского района представление ликвидировать свалку.