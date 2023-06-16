В Заокском районе в лесопарковой зоне защитного участка незаконно вырубили 12 сосен Фото: материалы пресс-служб

В лесопарковой зоне особо защитного участка леса Нечаевского в Заокском районе незаконно вырубили 12 сосен различного возраста и размера. Данные действия неустановленных лиц причинили ущерб министерству природных ресурсов и экологии Тульской области на общую сумму более 500 тысяч рублей.

В связи с этим прокуратура района взяла на контроль процесс расследования уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

После изучения собранных доказательств будет решаться вопрос о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.