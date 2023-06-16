После вмешательства прокуратуры в Тульской области число обманутых дольщиков уменьшилось вдвое Фото: Игорь КОПЫТОВ

На прошедшем заседании рассмотрены вопросы соблюдения застройщиками ООО «Беллона», ООО «ГК «Айсберг», ООО «СтройСервисПроект». Так, ООО «Беллона» и ООО «ГК «Айсберг» неоднократно переносили сроки строительства. В настоящее время застройщиками продолжаются работы по возведению 1 многоквартирного дома и завершению строительства 3 многоквартирных домов. Конкурсным управляющим ООО «СтройСервисПроект» продолжена работа по восстановлению прав участников долевого строительства 5 домов.

Ранее принятые в результате организованного взаимодействия между органами прокуратуры и исполнительной власти области меры способствовали сокращению в регионе количества проблемных объектов. Так, по состоянию на 1 февраля 2022 года таких на территории области было 10, а в настоящее время их 5.

Например, реализованы мероприятия по многоквартирным домам ООО «СК «Фаворит». Введены в эксплуатацию 4 МКД в Туле - дольщикам передано 392 квартиры, восстановлены права 492 граждан. А ООО «АВРОРА-Гринн» завершено строительство 4 домов, ООО «Беллона» обеспечена строительная готовность 2 возводимых многоэтажек более чем на 90%.