В Туле на улице Марата подросток на электросамокате сбил пожилую женщину Фото: соцсети

В Туле на улице Марата днем 15 июня подросток на электросамокате сбил пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 13-летний молодой человек, управляя электросамокатом, принадлежащем кикшеринговой компании, сбил на прилегающей территории 66-летнюю пенсионерку.

В результате происшествия пострадавшую женщину-пешехода госпитализировали в больницу с различными травмами. В данный момент устанавливаются детали произошедшего.