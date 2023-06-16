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НовостиПроисшествия16 июня 2023 7:03

В Туле на улице Марата подросток на электросамокате сбил пожилую женщину

Пострадавшую госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Марата подросток на электросамокате сбил пожилую женщину

В Туле на улице Марата подросток на электросамокате сбил пожилую женщину

Фото: соцсети

В Туле на улице Марата днем 15 июня подросток на электросамокате сбил пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 13-летний молодой человек, управляя электросамокатом, принадлежащем кикшеринговой компании, сбил на прилегающей территории 66-летнюю пенсионерку.

В результате происшествия пострадавшую женщину-пешехода госпитализировали в больницу с различными травмами. В данный момент устанавливаются детали произошедшего.