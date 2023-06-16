В Плавском районе обезвредили 5 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны Фото: материалы пресс-служб

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, 15 июня, в деревне Масловка Плавского района Тульской области сотрудники группы выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы обезвредили пять артиллерийских снаряда калибром 76 мм времен Великой Отечественной войны.

В связи с этим жителям Тулы и области напоминают о правилах безопасности при обнаружении взрывных устройств:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.