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НовостиОбщество15 июня 2023 14:16

В ночь на 16 июня в Туле на проспекте Ленина снова изменится схема движения транспорта

Автомобилистов просят учитывать данную информацию
Михаил КОРЕНЮГИН
В ночь на 16 июня в Туле на проспекте Ленина снова изменится схема движения транспорта

В ночь на 16 июня в Туле на проспекте Ленина снова изменится схема движения транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На ремонтируем участке проспекта Ленина движение транспортных средств временно будет осуществляться по осевой части и нечетной стороне. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в ночь с 15 на 16 июня запланирован переход на четную сторону на участке от улицы 9 Мая до улицы Болдина. Связано это с фрезерованием асфальтобетонного покрытия под устройство АГБС. Будет организована перестановка водоналивных блоков и технических средств организации дорожного движения.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства и просит автомобилистов учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.