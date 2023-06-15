В жилом доме на улице Кутузова в Туле восстановили газоснабжение после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратуру заинтересовала публикация в социальных сетях об отключении газоснабжения более чем на 7 суток в доме №43 по улице Кутузова в Туле.

Как стало известно, предоставление услуги по газоснабжению вызвано невозможностью обследования внутриквартирного газового оборудования в некоторых квартирах.

Принятыми мерами был обеспечен доступ, проведено обследование в квартирах, осуществлена опрессовка системы газоснабжения. В данный момент подача газа в многоквартирный дом возобновлена.