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НовостиОбщество15 июня 2023 14:16

В жилом доме на улице Кутузова в Туле восстановили газоснабжение после вмешательства прокуратуры

Поводом вмешательства прокуратуры стали публикации в социальных сетях
Михаил КОРЕНЮГИН
В жилом доме на улице Кутузова в Туле восстановили газоснабжение после вмешательства прокуратуры

В жилом доме на улице Кутузова в Туле восстановили газоснабжение после вмешательства прокуратуры

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратуру заинтересовала публикация в социальных сетях об отключении газоснабжения более чем на 7 суток в доме №43 по улице Кутузова в Туле.

Как стало известно, предоставление услуги по газоснабжению вызвано невозможностью обследования внутриквартирного газового оборудования в некоторых квартирах.

Принятыми мерами был обеспечен доступ, проведено обследование в квартирах, осуществлена опрессовка системы газоснабжения. В данный момент подача газа в многоквартирный дом возобновлена.