Двое жителей Новомосковска избили и ограбили знакомого в общежитии: суд вынес приговор Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Двое мужчин, проживающий в Новомосковске, признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище).

Установлено, что 36-летний и 31-летний подсудимые вечером 4 февраля 2023 года находились в состоянии алкогольного опьянения в общежитии по улице Вокзальной. Они избили проживающего в комнате знакомого и, угрожая ножом, забрали у него 5 тысяч рублей, а после скрылись с места происшествия.

Также один из подсудимых днем 4 февраля 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя в комнате, на почве личных неприязненных отношений избил знакомого бутылкой из-под алкоголя, причинив потерпевшему легкий вред здоровью, вызвавшийся в кратковременном расстройстве здоровья.

Суд приговорил злоумышленников к 7 годам и 7 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.