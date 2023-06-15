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НовостиСпорт15 июня 2023 13:54

Тульские спортсмены завоевали медали в заключительный день первенства России по велосипедному спорту

Соревнования завершились 13 июня 2023 года
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульские спортсмены завоевали медали в заключительный день первенства России по велосипедному спорту

Тульские спортсмены завоевали медали в заключительный день первенства России по велосипедному спорту

Фото: материалы пресс-служб

В Санкт-Петербурге на велотреке «Локосфинкс» прошло первенство России по велосипедному спорту на треке.

По информации министерства спорта по Тульской области, в заключительный день соревнований тульские спортсмены завоевали 5 медалей.

Так, золотую медаль получила Ирина Мурзина в гонке с выбыванием среди юниорок 19-22лет. Серебро в гите на 500 метров с места среди юниорок 17-18 лет досталось Екатерины Евлановой.

Также Мирослав Суятин и Николай Почерняев завоевали бронзовые медали в мэдисоне среди юниоров 17-18 лет, а Никита Быковский в гите на 1000 метров с места среди юниоров 17-18 лет.