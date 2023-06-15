С 1 марта жители Тульской области сдали в Росгвардию 180 единиц оружия и 3,5 тысячи боеприпасов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На территории Тульской области проводится профилактическое мероприятие «Оружие», которое продлиться до 1 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Так, граждане могут добровольно сдать незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества за денежное вознаграждение. Помимо этого, можно сдать зарегистрированное оружие, ставшее опасным или непригодным для его дальнейшей эксплуатации.

С 1 марта 2023 года в рамках проведения мероприятия житель Тульской области сдали более 180 единиц оружия, 3,5 тысяч боеприпасов различного калибра и около 700 грамм пороха. Сумма выплаченного вознаграждения составила почти 560 тысяч рублей.