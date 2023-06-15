Жителя Киреевского района приговорили к 11,5 годам лишения свободы за многократный дебош и убийство Фото: материалы пресс-служб

Мужчина, проживающий в Киреевском районе, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ст. 319, ч. 1 ст. 318 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти и применение в отношении него насилия не опасного для его жизни и здоровья).

Установлено, что ранее судимый за хранение наркотиков и кражу 36-летний подсудимый 11 июля 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянение, нанес удар отцу по руке, чем причинил закрытый перелом пяти пястной кости правой кисти.

1 октября 2022 года злоумышленник повредил автомобиль родной тети из-за того, что она отказалась дать в долг денежные средства. Сумма ущерба составила 136 тысяч рублей.

Также 12 октября 2022 года мужчина избил своего 62-летнего соседа по коммунальной квартире. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм. После подсудимый оскорбил прибывшего на место происшествия сотрудника полиции грубой нецензурной бранью и нанес ему рукой удары в область груди, причинив телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

Вину в инкриминируемых преступлениях мужчина признал полностью. Суд приговорил его к 11,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.