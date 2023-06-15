В Тульской области будут производить сжиженный природный газ для автотранспорта

15 июня на XXVI Петербургском международном экономическом форуме Губернатор Алексей Дюмин подписал соглашение с председателем совета иректоров ООО «Газпром СПГ технологии» о строительстве комплекса по производству и отгрузке сжиженного природного газа.

Глава региона отметил, что в Тульской области ведется системная работа по развитию сети газозаправочных станций. В регионе уже действуют семь таких станций, принадлежащих «Газпрому».

Инвестор планирует вложить в проект более 3 млрд рублей и создать до 25 новых рабочих мест. Правительство региона будет оказывать всестороннюю поддержку в реализации ее планов.