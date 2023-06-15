В ближайшие выходные в Туле начнется купальный сезон Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По прогнозам специалистов, купальный сезон в Центральной России, а соответственно, и в нашем регионе, начнется в ближайшие выходные. После сумбурного начала лето вернуло привычную температуру и продолжает набирать обороты.

На данный момент в Туле +25 градусов, в пятницу и субботу столбики термометров поднимутся до +27…+29 градусов, а вода прогреется до +21 градуса. Это как раз тот температурный минимум, с которого и открывается купальный сезон.

По информации погодного центра «Фобос», в воскресенье и понедельник облаков станет больше и кое-где ненадолго даже могут брызнуть незначительные осадки, но это не испортит погоды и только немного сократит приток лучистой энергии солнца. При этом температура воды от этого уже практически не изменится.