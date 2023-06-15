«Ростелеком» и «МойОфис» создадут мобильные, стационарные и серверные ПАК

«Ростелеком» и «МойОфис» договорились о создании программно-аппаратных комплексов (ПАК) для совместной работы с документами, коммуникаций в рамках мобильных и стационарных рабочих пространств, а также серверных решений на базе доверенной операционной системы (ОС) «Аврора». Стороны займутся взаимным продвижением и поддержкой ПАК. Соглашение о сотрудничестве было заключено в рамках деловой программы ПМЭФ-2023.

Основными компонентами ПАК станут ОС «Аврора», платформы виртуализации удаленных рабочих мест «Базис.WorkPlace» и «Базис.DynamiX», а также офисное ПО «МойОфис Документы», «МойОфис Частное Облако 2» и Mailion, которые обеспечивают совместную работу с документами и коммуникациями в безопасной среде частного облака организации. Кроме того, компании адаптируют существующие разработки к использованию в составе решений для национальной мобильной экосистемы ОС «Аврора» и обеспечат их взаимную совместимость. В рамках реализации соглашения будет сформирован технологический стек, комплексно решающий задачи корпоративного пользователя и госслужащего.

Продукты для доверенной экосистемы мобильных и стационарных рабочих пространств смогут обеспечить безопасные коммуникации и возможность совместной работы с документами с использованием виртуальных рабочих мест.

«“МойОфис” накопил богатый опыт сотрудничества с “Ростелекомом”, вместе мы уже разработали и представили несколько совместных решений, одно из которых было продемонстрировано на конференции ЦИПР-2023. Сегодняшнее соглашение стало дальнейшим развитием сотрудничества, мы намерены приложить максимальные усилия для создания совместных решений для корпоративных пользователей, обеспечивающих возможность безопасной работы с документами и электронной почтой не только с мобильных, но и со стационарных устройств, а также из виртуальной рабочей среды», — заявил генеральный директор «МойОфис» Павел Калякин.

«Сегодня нашей стране, как никогда ранее, необходимы собственные технологии для обеспечения технологического суверенитета. Цель нашего соглашения с “МойОфис” — ускорение темпов вывода на рынок востребованных продуктов, применение которых позволяет значительно снизить санкционные риски и технологические ограничения, а также повысить эксплуатационную эффективность и безопасность на рабочих местах конечных пользователей. Их создание возможно только благодаря совместным усилиям ряда ИТ-компаний. Если объединить возможности продуктов каждого из вендоров, то можно сформировать комплексное рабочее пространство, обладающее достаточной функциональностью для требуемого уровня задач», — рассказал старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.