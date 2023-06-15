В Туле на улице Карла Маркса мужчина на незарегистрированном автомобиле сбил пожилую женщину Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Карла Маркса днем 14 июня произошло ДТП. Там примерно в 15:15 автомобиль «ВАЗ» сбил пешехода. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 25-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 2115», проезжал по прилегающей территории и сбил 65-летнюю женщину, которая двигалась справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пострадавшей женщине-пешеходу оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.