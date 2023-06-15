Алексей Дюмин подписал соглашение с РЖД по продвижению туристических продуктов в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

15 июня в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума Губернатор Тульской области подписал соглашение с генеральным директором ОАО «РЖД», которое предусматривает продвижение туристических продуктов в регионе на Единой туристической цифровой платформе.

Она позволяет своим клиентам бронировать отели, приобретать туры и экскурсии онлайн, а также разрабатывать совместные предложения по цифровой трансформации индустрии туризма и гостеприимства региона.

Алексей Дюмин отметил, что при открытии новых маршрутов поездов «Ласточка» приоритетным направлением развития пассажирских перевозок стало развитие туризма, который за последние пол года получил дополнительный импульс к развитию в условиях санкций и логистических ограничений.

- Онлайн-сервис позволит увеличить туристический поток в российские регионы, а гражданам – познакомиться с отечественными достопримечательностями. И как следствие – повысить доходы малого и среднего бизнеса и бюджета, - заявил глава региона.

Напомним, Губернатор Тульской области подписал три соглашения о сотрудничестве при создании новых производств на территории промышленного технопарка компании «Пластик». Общая сумма инвестиций в проекты составит более 1 млрд 150 млн рублей.