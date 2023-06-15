Алексей Дюмин подписал соглашение с РЖД по продвижению туристических продуктов в Тульской области
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15 июня в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума Губернатор Тульской области подписал соглашение с генеральным директором ОАО «РЖД», которое предусматривает продвижение туристических продуктов в регионе на Единой туристической цифровой платформе.
Она позволяет своим клиентам бронировать отели, приобретать туры и экскурсии онлайн, а также разрабатывать совместные предложения по цифровой трансформации индустрии туризма и гостеприимства региона.
Алексей Дюмин отметил, что при открытии новых маршрутов поездов «Ласточка» приоритетным направлением развития пассажирских перевозок стало развитие туризма, который за последние пол года получил дополнительный импульс к развитию в условиях санкций и логистических ограничений.
- Онлайн-сервис позволит увеличить туристический поток в российские регионы, а гражданам – познакомиться с отечественными достопримечательностями. И как следствие – повысить доходы малого и среднего бизнеса и бюджета, - заявил глава региона.
Напомним, Губернатор Тульской области подписал три соглашения о сотрудничестве при создании новых производств на территории промышленного технопарка компании «Пластик». Общая сумма инвестиций в проекты составит более 1 млрд 150 млн рублей.