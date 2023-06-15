Детские площадки в Ясногорском районе не соответствуют требованиям безопасности для юных посетителей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура провела проверку соблюдения администрациями муниципальных образований Ясногорского района требований законодательства, регламентирующего безопасную эксплуатацию оборудования на детских игровых площадках.

Установлено, что техническое состояние игрового оборудования детских площадок, расположенных на улице Молодежной в деревне Бурлаково, на улице Школьной в поселке Первомайской, а также на улицах Железнодорожной, Заводской и Советской в Ясногорске представляют опасность для юных посетителей.

Так, отсутствует ударопоглащающее покрытие, не установлены информационные таблички или доски, содержащие правила и возрастные требования при пользовании оборудованием, номера телефонов службы спасения, скорой помощи, номера телефонов для сообщения службе эксплуатации о неисправности и поломке оборудования, металлические элементы не защищены от коррозии, на качелях имеются признаки разрушения шарниров и деформации отдельных элементов конструкции.

В связи с этим главам администраций названных муниципальных образований внесено представления об устранении нарушений, которые находятся на контроле в прокуратуре района.