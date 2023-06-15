В Туле на улице Болдина автомобиль Vortex сбил 17-летнего юношу на электросамокате Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Болдина утром 14 июня произошло ДТП. Там примерно в 7:35 автомобиль Vortex сбил юношу на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 30-летняя женщина, управляя автомобилем Vortex Tingo, при повороте налево совершила наезд 17-летнего молодого человека на электросамокате, который передвигался по проезжей части во встречном направлении, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадавшему юноше оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.