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НовостиПроисшествия15 июня 2023 10:07

В Туле на улице Болдина автомобиль Vortex сбил 17-летнего юношу на электросамокате

Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте ДТП
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Болдина автомобиль Vortex сбил 17-летнего юношу на электросамокате

В Туле на улице Болдина автомобиль Vortex сбил 17-летнего юношу на электросамокате

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Болдина утром 14 июня произошло ДТП. Там примерно в 7:35 автомобиль Vortex сбил юношу на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 30-летняя женщина, управляя автомобилем Vortex Tingo, при повороте налево совершила наезд 17-летнего молодого человека на электросамокате, который передвигался по проезжей части во встречном направлении, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадавшему юноше оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.