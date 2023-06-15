Три новых промышленных производства появятся в технопарке компании «Пластик» в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

15 июня на XXVI Петербургском международном экономическом форуме Губернатор Тульской области подписал три соглашения о сотрудничестве при создании новых производств на территории промышленного технопарка компании «Пластик».

Так, Алексей Дюмин, председатель Совета директоров АО «Пластик» и исполнительный директор ООО «Радиус-Про» договорились о создании производства огнестойких турбинных масел на основе и другой продукции на основе сложных эфиров фосфора. Отметим, что аналогичного производства в России нет.

С генеральным директором ООО «ДББ» достигнуто соглашение о создании производства закиси азота. Она широко применяется в микроэлектронике, медицине, космической и атомной промышленности.

Также Губернатор Тульской области подписал соглашение с генеральным директором ООО «Химический завод Узловая» о создании производства реагентов для обработки воды в промышленности. Их применение позволит повысить экономическую эффективность промышленных предприятий и снизить нагрузку на экологию.

По словам главы региона, за последние несколько лет данная площадка существенно нарастила промышленную территорию и инфраструктуру, а также привлекла новых резидентов. Правительство Тульской области гарантирует компании и всем резидентам промышленного технопарка содействие в реализации проектов.

Общая сумма инвестиций в проекты составит более 1 млрд 150 млн рублей. Планируется создать не менее 120 новых рабочих мест. Все они будут завершены до конца следующего года.