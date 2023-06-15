Делегация Тульской области во главе с Губернатором Алексеем Дюминым принимает участие в ПМЭФ-2023

Делегация Тульской области во главе с Губернатором принимает участие в ПМЭФ-2023 Фото: материалы пресс-служб

В Санкт-Петербурге проходит XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который продлится до 17 июня. В нем принимает участие делегация Тульской области во главе с Алексеем Дюминым.

Так, на стенде Тульской области презентован макет-визуализация круглогодичного экокурорта «Кондуки», площадь которого составит 1050 га. Здесь планируется строительство гостиниц и быстровозводимых средств размещения, а также создание развлекательных объектов, экопарка и инфраструктуры для пляжного отдыха и зимнего спорта. Также предусмотрены реконструкция и строительство подъездных дорог к экокурорту, организация автомобильных парковок и автобусных маршрутов.

Посетители могут узнать о промышленном и агропромышленном комплексе, культуре и туризме, инвестиционном потенциале и приоритетных проектах в регионе. Губернатор Тульской области планирует провести ряд переговоров с руководителями регионов и представителями крупных промышленных предприятий.

Тульская область принимает участием в форуме уже 7 лет подряд. Благодаря подписанным на ПМЭФ соглашениям с 2016 года в регион привлекли инвестиций на сумму более 550 миллиардов рублей.