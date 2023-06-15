С 16 июня в Денисовском переулке Тулы временно ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Денисовском переулке Тулы временно ограничат движение, остановка и стоянка всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству города.

Так, в связи с проведением ремонтных работ дорожного покрытия и в целях обеспечения безопасности дорожного движения запрет будет действовать с 22:00 16 июня до 06:00 17 июня и с 22:00 17 июня до 06:00 18 июня.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.