Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2023 9:19

С 16 июня в Денисовском переулке Тулы временно ограничат движение транспорта

Автомобилистов просят учитывать данную информацию
Михаил КОРЕНЮГИН
С 16 июня в Денисовском переулке Тулы временно ограничат движение транспорта

С 16 июня в Денисовском переулке Тулы временно ограничат движение транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Денисовском переулке Тулы временно ограничат движение, остановка и стоянка всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству города.

Так, в связи с проведением ремонтных работ дорожного покрытия и в целях обеспечения безопасности дорожного движения запрет будет действовать с 22:00 16 июня до 06:00 17 июня и с 22:00 17 июня до 06:00 18 июня.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.