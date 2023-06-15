В Туле сотрудники полиции поймали 31 пьяного человека в общественных местах Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле сотрудники полиции совместно с представители администрации, общественных организаций и казачьего общества провели профилактическое мероприятие, в ходе которого проверяли соблюдение гражданами установленных законодательством норм поведения в наиболее популярных общественных местах.

В ходе проводимой работы были проверены места концентрации несовершеннолетних в торговых центрах и на территориях прилегающих к ним, а также городские общественные пространства.

В результате было составлено 31 административный материал за правонарушения, связанные с потреблением алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законодательством и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Помимо этого сотрудники полиции провели около 20 профилактических бесед с несовершеннолетними. Данные проверки будут проводиться на регулярной основе.