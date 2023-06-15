Министр здравоохранения Тульской области награжден Орденом Пирогова Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра здравоохранения Тульской области. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовых актов.

Так, Дмитрий Марков получил Орден Пирогова за вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

Помимо это, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден заместитель главы тульского минздрава Михаил Малишевский.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о награждении пятерых туляков государственными наградами. Соответствующий документ был опубликован 14 июня на официальном портале правовой информации.