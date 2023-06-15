В Туле на Калужском шоссе из-за ДТП образовалась серьезная пробка Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на Калужском шоссе утром 15 июня произошло ДТП. Там столкнулись автомобиль Hyundai и грузовое транспортное средство «ГАЗель». Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

В связи с этим на данном участке дороги образовалась серьезная пробка, общая протяженность которой составляет 5 километров. По предварительной информации, на месте аварии ввели реверсивное движение.

В результате ДТП никто не пострадал.