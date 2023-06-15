В Донском ликвидировали несанкционированную свалку бытовых отходов после вмешательства прокуратуры Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления в Донском.

Установлено, что в районе дома №2 по улице Димитрова располагалась несанкционированная свалка бытовых отходов. При этом администрации города не приняла надлежащие меры к своевременному выявлению и ликвидации свалки.

В связи с этим прокуратура внесла главе администрации муниципального образования представление, во исполнение требований которого, свалка ликвидирована.

Также должностное лицо администрации привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).