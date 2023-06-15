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НовостиПроисшествия15 июня 2023 7:29

В Туле в одной из квартир жилого дома на улице Металлургов загорелся холодильник

На месте работали три пожарных расчёта
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле в одной из квартир жилого дома на улице Металлургов загорелся холодильник

В Туле в одной из квартир жилого дома на улице Металлургов загорелся холодильник

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Металлургов вечером 14 июня произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, в одной из квартира дома №65 загорелся холодильник, от которого вспыхнула занавеска. На месте происшествия работали три пожарных расчета, которые оперативно ликвидировали возгорание.

В результате пожара пострадал хозяин квартиры. Он пытался потушить огонь своими силами, но получил ожоги.