Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июня 2023 6:52

В Новомосковске пьяный мужчина зарезал собутыльника и скрылся с места преступления

Уголовное дело направлено в суд
Михаил КОРЕНЮГИН
В Новомосковске пьяный мужчина и зарезал собутыльника и скрылся с места преступления

В Новомосковске пьяный мужчина и зарезал собутыльника и скрылся с места преступления

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Новомосковске, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Установлено, что 21 марта 2023 года 36-летний обвиняемый распивал спиртные напитки со своим 42-летним знакомым. В результате произошедшего конфликта между ними на почве личной неприязни мужчина взял нож и нанес потерпевшему один удар в шею. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм.

После совершения преступления злоумышленник скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов у себя дома.

Следственный отдел по Новомосковску собрал все необходимые доказательства причастности подозреваемого к совершению преступления. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.